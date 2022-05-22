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Российская стюардесса бизнес-джета рассказала о шансах выйти замуж за олигарха

Стюардесса частного самолета рассказала, что шансы стать любовницей олигарха очень малы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская стюардесса, работающая в бизнес-авиации, рассказала, что шансы удачно выйти замуж или стать любовницей одного из вип-пассажиров очень малы. Своими наблюдениями бортпроводница Юлия поделилась в интервью с «Лентой.ру».

Девушка уточнила, что слухи об отношениях между стюардессами и олигархами — это распространенный миф, и на самом деле такие случаи можно «пересчитать по пальцам».

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Юлия добавила, что обычно на частных самолетах чиновников и бизнесменов сопровождают очень красивые женщины. «А стюардессы должны понимать, что люди такого уровня не допустят их слишком близко, они как были для них обслуживающим персоналом, так и останутся», — пояснила сотрудница бизнес-джета.

Кроме того, стюардесса добавила, что их работа — это тяжкий труд, поскольку зачастую от стюардесс требуют невозможного. «Например, один предприниматель, арендовавший самолет, захотел, чтобы салфетки на борту были в тон его галстука. Или гости начинают заказывать блюда, которые очень трудно найти в этом регионе», — заявила девушка.

Ранее в мае стюардесса, проработавшая на частном самолете более десяти лет, рассказала о самых странных просьбах богатых пассажиров. По ее словам, клиенты не всегда ведут себя прилично, в частности, некоторые сильно напиваются прямо во время рейса. Кроме того, влиятельные люди часто просят о странных услугах во время полета — например, однажды пассажирка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер.

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Марк Успенский
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