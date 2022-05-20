Стюардесса частного самолета раскрыла самые странные просьбы богатых пассажиров

Стюардесса назвала странной просьбу VIP-клиентки посадить борт из-за желания съесть бургер

Бортпроводница, проработавшая на частном самолете более 10 лет, рассказала о самых странных просьбах богатых и знаменитых клиентов. Ее слова приводит The Sun.

По словам автора материала, которая пожелала остаться анонимной, клиенты не всегда ведут себя прилично, в частности, некоторые сильно напиваются прямо во время рейса. Кроме того, влиятельные люди часто просят о странных услугах во время полета — например, однажды VIP-клиентка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер. В другой раз пассажиры взяли с собой на борт 32 живых сокола.

Также знаменитости очень требовательны к деталям — они предпочитают определенный цвет полотенец, вкус чипсов или марку ополаскивателя для рта. Для одного из пассажиров бортпроводнице пришлось купить аппарат для приготовления попкорна. «На одном рейсе нам дали чаевые в размере 200 долларов (12 тысяч рублей), чтобы мы оставались на камбузе, закрыли дверь во время полета и не беспокоили влюбленную пару», — поделилась девушка.

В заключение стюардесса отметила, что быть членом экипажа VIP-класса — это тяжелая работа, которая подразумевает длительные перелеты и общение с требовательными клиентами.

Ранее в мае известный миллиардер и глава Tesla Илон Маск попал в секс-скандал — стюардесса SpaceX обвинила его в сексуальных домогательствах. Как рассказала пострадавшая, инцидент произошел в 2016 году во время полета в Лондон. Маск вызвал к себе в комнату бортпроводницу, имя которой не разглашается, чтобы она сделала ему массаж, а позже предложил купить ей в подарок лошадь в обмен на половой акт.

