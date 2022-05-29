США оценили вклад русской культуры в американское общество

Посольство США в РФ заявило, что русская культура обогащает американское общество

Посольство США в России оценило вклад русской культуры в американское общество. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram.

«На этой неделе отмечали День славянской письменности и культуры. По такому случаю нам хотелось бы подчеркнуть вклад русского искусства и культуры в американское общество», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра «повсеместно присутствуют в современной американской жизни». Отмечается, что в Соединенных Штатах высоко ценят романы Федора Достоевского, музыку Петра Чайковского, пьесы Антона Чехова.

«Многие американские актеры прошли обучение по методу Станиславского, многие из них, такие как Клинт Иствуд, Джек Николсон и Мэрилин Монро, обучались у Михаила Чехова, племянника известного драматурга», — заявило ведомство.

В посольстве также подчеркнули, что американские режиссеры Альфред Хичкок и Фрэнсис Форд Коппола «вдохновлялись Сергеем Эйзенштейном».

В дипмиссии добавили, что русская культура не отменяется в США, а «несомненно, обогащает американское общество».

Ранее российский актер театра и кино Константин Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но невозможно отменить. Он поведал, что в России существовало и существует огромное количество выдающихся творческих деятелей, вклад которых отрицать невозможно.

