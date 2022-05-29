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Пушков заявил о риске Зеленского потерять территории Украины

Сенатор Пушков заявил о риске Зеленского потерять больше территорий, чем Крым и Донбасс

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять больше территорий, чем Крым и Донбасс в случае отказа от мирных переговоров. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По мнению сенатора, украинский лидер подверг критике слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией из-за непонимания перспектив Киева.

«Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР», — написал Пушков.

Он также усомнился в возможности продолжать переговоры с украинской стороной после внесения Киссинджера в список сайта «Миротворец». «Возникает вопрос: о чем вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?» — возмутился Пушков.

Ранее сообщалось, что Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти». Авторы также привели краткую биографию Киссинджера и оставили ссылки на его заявления, опубликованные в российских СМИ. До этого Киссинджер предложил Западу отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву — пойти на территориальные уступки.

Марина Совина
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