В граничащем с Украиной российском регионе военный КамАЗ наехал на легковушку

На трассе под Белгородом два человека погибли после наезда военного КамАЗа на легковушку

На трассе Валуйки — Ровеньки в Белгородской области водитель КамАЗа наехал на легковой автомобиль Renault, в результате погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП 31».

По сведениям региональной Госавтоинспекции, погибшими оказались 42-летний водитель иномарки и 15-летняя пассажирка. Кроме того, 40-летнюю женщину увезли в больницу с различными травмами после ДТП в граничащем с Украиной российском регионе.

Удалось установить, что управлял КамАЗом 25-летний мужчина. На кадрах в Telegram-канале видно, что на фуре цвета хаки присутствуют большие буквы V.

Литеры Z и V называют неофициальными символами поддержки спецоперации России на Украине. Буквы можно заметить на российской военной технике, участвующей в спецоперации.

Ранее сообщалось, что водитель фуры сбил инспектора ДПС на трассе М-3 в районе Наро-Фоминска в Подмосковье.

37-летний лейтенант от полученных травм скончался в больнице. Наехавшего на него водителя грузовика задержали.