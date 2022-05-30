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Сочинские пляжи получили новый сертификат качества «Синий знак»

Пляжи «Маяк», «Спутник» и «Зеленая роща» в Сочи получили сертификат качества «Синий знак»

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Сочи 23 пляжа получили новый сертификат качества «Синий знак» от Ростуризма. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, награду присвоили пляжам «Маяк», «Спутник» «Зеленая роща», «Южное взморье», «Родина», «Заполярье», «Камелия», «Электроника» и другим. Главными критериями отбора прибрежных территорий были чистота воды, доступная среда и наличие необходимой инфраструктуры.

В торжественной церемонии вручения сертификатов приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Сочи Алексей Копайгородский. «Наш новый символ — "Синий флаг", как наше самое синее Черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные», — заявил Чернышенко.

Ранее в мае эксперты национальной системы бронирования отелей Bronevik.com составили список самых необычных пляжей России. Рейтинг возглавил Халактырский пляж на Камчатке. Его главная особенность — черный вулканический песок, который образовался в ходе расщепления лавы за долгие годы.

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Мария Гейн
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