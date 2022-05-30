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Минобороны заявило о перехвате снарядов украинских систем залпового огня «Смерч»

Минобороны России сообщило о перехвате девяти снарядов систем залпового огня «Смерч» ВСУ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Об этом в понедельник, 30 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что объекты были перехвачены в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка и Глинское Харьковской области, а также Чернобаевка Херсонской области.

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По словам Конашенкова, с помощью ПВО в воздухе также были сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Всего, уточнил представитель российского военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 1064 беспилотника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

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Евгения Куликова
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