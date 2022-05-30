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Партии Германии обосновали выделение 100 миллиардов евро на бундесвер

DPA: правящая коалиция ФРГ и оппозиция обосновали выделение €100 млрд на бундесвер

Фото: Philipp Schulze/ Globallookpress.com

Правящая коалиция Германии в составе Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) вместе с оппозицией, Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС), обосновали выделение 100 миллиардов евро на финансирование вооруженных сил ФРГ (бундесвера). Об этом сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

Сторонам удалось договориться о внесении изменений в Основной закон страны, чтобы разрешить создание специального фонда для этих целей. Однако конкретные поправки еще не сформулированы.

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Отмечается, что переговоры с оппозицией были необходимы, поскольку для поправок в конституцию требуется как минимум две трети голосов в парламенте ФРГ Бундестаге и палате представителей федеральных земель Бундесрате. Правящая коалиция не могла набрать большинство в одиночку.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил, что соглашением были достигнуты две цели, во-первых, укрепление бундесвера за счет единовременных финансовых усилий, во-вторых, правило, запрещающее тратить из бюджета больше, чем в него поступает, останется закрепленным в Основном законе.

Правительство Германии планирует инвестировать 100 миллиардов евро в оснащение Вооруженных сил страны за счет кредитов, которые не учитываются в кредитном лимите федерального бюджета. Закреплением фонда в конституции подчеркивается особое значение немецкой армии, уточнил глава Минфина.

О планах масштабной модернизации бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии в марте заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила она.

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Марина Совина
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