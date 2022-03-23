В Германии заявили о восстановлении обороноспособности бундесвера

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о масштабной модернизации немецкой армии

Власти Германии планируют масштабную модернизацию бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии. С таким заявлением выступила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости.

Чиновница добавила, что ради расширения военных возможностей Германии федеральное правительство создаст фонд в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения бундесвера. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила глава немецкого Минобороны.

По словам Ламбрехт, бундесверу необходимо вернуть «всю оперативную готовность, поскольку слишком долгое время проводилась экономия и сокращения». «Германия не беззащитна, Германия поддерживает своих союзников, Германия не даст запугать себя военными угрозами», — заключила министр обороны ФРГ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. По его мнению, Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе.