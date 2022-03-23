Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о восстановлении обороноспособности бундесвера

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о масштабной модернизации немецкой армии
Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт. Фото: Johanna Geron / Reuters

Власти Германии планируют масштабную модернизацию бундесвера с целью восстановления обороноспособности армии. С таким заявлением выступила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости.

Чиновница добавила, что ради расширения военных возможностей Германии федеральное правительство создаст фонд в 100 миллиардов евро для лучшего снабжения бундесвера. «Ради безопасности, которую можно увидеть и почувствовать, нам нужно значительное усиление нашей эффективности», — отметила глава немецкого Минобороны.

По словам Ламбрехт, бундесверу необходимо вернуть «всю оперативную готовность, поскольку слишком долгое время проводилась экономия и сокращения». «Германия не беззащитна, Германия поддерживает своих союзников, Германия не даст запугать себя военными угрозами», — заключила министр обороны ФРГ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. По его мнению, Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Камала Харрис обиделась на Vogue из-за своего фото на обложке номера
Компания российского олигарха допустила технический дефолт
Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках
Россию лишили чемпионата мира по плаванию
Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта
Аспирин снизил риск смерти после коронавирусной инфекции
Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров
Названы последствия перевода расчетов с Европой за газ в рубли
США захотели помочь Европе поставками СПГ и водорода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.