Найден простой способ завить волосы с помощью подручных средств

The Sun: блогерша Джорджия Янг показала, как завить волосы с помощью кухонного сита

Блогерша Джорджия Янг показала простой способ завить волосы с помощью подручных средств. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом @g33ldn нашла лайфхак, позволяющий сделать укладку без использования диффузора — специальной зубчатой насадки для фена, которая предотвращает спутывание локонов при сушке.

На размещенном видео девушка промокнула влажные волосы полотенцем, после чего принялась сушить их с помощью фена и обыкновенного металлического сита. Кухонное приспособление Янг приловчилась использовать как замену диффузору. Данный метод, по ее словам, позволил ей добиться более упругих локонов.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 200 тысяч просмотров. Подписчики принялись высказываться в комментариях. «Мне точно нужно попробовать», «Смешно, но мне нравится», «На времена отчаяния», — писали юзеры.

Ранее в мае стилистка из Великобритании раскрыла способ завивки волос без использования плойки. Чтобы получить салонную укладку без соответствующих гаджетов, девушка применила обыкновенную расческу, на ручку которой блогерша накручивала влажные пряди и подсушивала их феном. Данный лайфхак, по ее словам, лучше всего подойдет обладательницам вьющихся волос, так как он сделает пряди более объемными.