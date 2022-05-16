Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилист раскрыла простой способ завить волосы без плойки

Стилист из Великобритании завила волосы расческой и феном и вызвала споры в сети

Кадр: @Beautyandcurlsbymeg / TikTok

Стилист из Великобритании раскрыла простой способ, с помощью которого можно завить волосы без использования плойки и горячих щипцов, и вызвала споры в сети. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом beautyandcurlsbymeg показала, как она за несколько минут делает салонную укладку без применения специальных гаджетов. Так, для этого девушка отделила небольшую прядь волос, накрутила ее на ручку обыкновенной расчески и высушила феном. В конце она продемонстрировала полученный локон.

Героиня материала при этом отметила, что данный метод лучше всего подходит обладательницам вьющихся волос, так как он поможет сделать локоны более объемными и упругими.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021

Мнения подписчиков относительно видео разделились: одни сочли способ полезным, другие же принялись критиковать лайфхак парикмахера. «Это правда работает, но нужно делать по инструкции», «У меня получаются прекрасные локоны», «Спасибо, в моих волосах застряла расческа», «Я пробовала, пришлось выдергивать волосы», — писали они в комментариях.

В мае блогерша Лиззи Карте показала простой способ, благодаря которому можно сделать кудрявые волосы более послушными. Девушка порекомендовала мыть голову в кухонной миске, ополаскивая кондиционер несколько раз и погружая волосы в емкость. По словам тиктокерши, после данной процедуры локоны станут увлажненными и шелковистыми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ
Отельеры Крыма и Кубани резко снизили стоимость проживания для туристов
В окрестностях Херсона прогремели взрывы
Полянский заявил о прокси-войне Запада против России
Назван любимый фрукт супердолгожителей в одной из голубых зон
Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы
Названы простые способы избавиться от жира на животе
Раскрыты поддерживающие iOS 16 устройства
Российский «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео
Найдены доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне «Зари»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.