Стилист раскрыла простой способ завить волосы без плойки

Стилист из Великобритании завила волосы расческой и феном и вызвала споры в сети

Стилист из Великобритании раскрыла простой способ, с помощью которого можно завить волосы без использования плойки и горячих щипцов, и вызвала споры в сети. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом beautyandcurlsbymeg показала, как она за несколько минут делает салонную укладку без применения специальных гаджетов. Так, для этого девушка отделила небольшую прядь волос, накрутила ее на ручку обыкновенной расчески и высушила феном. В конце она продемонстрировала полученный локон.

Героиня материала при этом отметила, что данный метод лучше всего подходит обладательницам вьющихся волос, так как он поможет сделать локоны более объемными и упругими.

Мнения подписчиков относительно видео разделились: одни сочли способ полезным, другие же принялись критиковать лайфхак парикмахера. «Это правда работает, но нужно делать по инструкции», «У меня получаются прекрасные локоны», «Спасибо, в моих волосах застряла расческа», «Я пробовала, пришлось выдергивать волосы», — писали они в комментариях.

В мае блогерша Лиззи Карте показала простой способ, благодаря которому можно сделать кудрявые волосы более послушными. Девушка порекомендовала мыть голову в кухонной миске, ополаскивая кондиционер несколько раз и погружая волосы в емкость. По словам тиктокерши, после данной процедуры локоны станут увлажненными и шелковистыми.