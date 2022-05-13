Девушка показала простой способ сделать послушными кудрявые волосы

TikTok-блогерша Лиззи Карте посоветовала мыть кудрявые волосы в кухонной миске

Блогерша Лиззи Карте показала простой способ мытья головы, который позволит сделать кудрявые волосы послушными за считанные минуты. Ее TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Во время процедуры юзерша с никнеймом urlyzia.xo's video моет голову в кухонной миске. После этапа очищения шампунем девушка наносит на волосы специальный кондиционер для вьющихся волос, а затем погружает их в емкость с теплой водой и деликатно отжимает руками. Юзерша посоветовала проделать эти действия два-три раза для достижения большего эффекта.

По словам тиктокерши, после описанных действий на локоны необходимо нанести несмываемое уходовое средство или мусс для укладки, а затем высушить их феном.

Карте заявляет, что этот метод поможет сделать пряди шелковистыми, гладкими и увлажненными.

Размещенное в интернете видео стало вирусным, набрав более 2,7 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Подписчики принялись высказываться на тему увиденного в комментариях. «Моя спина заболела во время просмотра ролика», «Я бы попробовала, но у меня короткий боб — вряд ли получится», «Я много чего тестировала, но этот способ сделал мои непослушные локоны гладкими и аккуратными», — писали пользователи сети.

Ранее в мае танцовщица из Великобритании Ханна Кристи помыла голову средством для посуды и удивилась результату. Девушка объяснила, что данный метод позволяет тщательно очистить кожу головы после укладок с большим количеством лака. Блогерша посоветовала использовать этот способ не чаще, чем один раз в месяц, потому что он может негативно сказаться на качестве волос.