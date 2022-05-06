Девушка помыла голову средством для посуды и удивилась результату

Mirror: девушка избавилась от жирности волос с помощью средства для мытья посуды

Танцовщица из Великобритании Ханна Кристи стала мыть голову средством для посуды вместо шампуня и удивилась результату. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Mirror.

В ролике 18-летняя девушка объяснила, что секрет избавления от жирности волос заключается в тщательном очищении кожи головы. По ее словам, с данной функцией лучше всего справляется средство для мытья посуды. «Этот способ особенно подойдет тем, кто ежедневно занимается спортом. Я танцовщица, и каждое выступление мои волосы покрыты лаком, который тяжело вымывается с помощью простого шампуня», — рассказала юзерша.

Однако Кристи обратила внимание зрителей на то, что мыть голову таким образом можно только раз в месяц. «Если вы делаете это регулярно, то это может негативно сказаться на качестве волос», — предупредила она. Кроме того, блогерша отметила, что данный способ подойдет только для натуральных волос, поскольку компоненты, которые находятся в составе кухонного средства, легко вымывают пигмент из окрашенных прядей.

С момента публикации видео набрало более 21 тысячи лайков и 1200 комментариев. Пользователи сети были удивлены и поблагодарили Кристи за рекомендацию. «Девушка, я потерял дар речи», «Мне нужно это попробовать», «Надеюсь, это очень поможет моим волосам», «Думаю, что после этого не нужно забывать про маски для волос», «Спасибо за совет», — высказывались они.

В апреле сообщалось об американской велнесс-блогерше Анджелине Николле, которая не мыла шампунем голову на протяжении двух лет и поделилась своим опытом с подписчиками. На размещенных в сети кадрах блогерша объяснила, что ежедневно использует кондиционер для волос, однако никогда не расчесывает пряди, поскольку не имеет щетки. Также девушка сообщила, что редко сушит волосы феном. Она подчеркнула, что отказ от шампуня и стайлера сделали ее волосы здоровыми и шелковистыми.