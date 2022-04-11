Блогерша не мыла голову два года и прославилась в сети

Блогерша Анджелина Николле не мыла волосы шампунем два года и рассказала о своем опыте

Американская велнесс-блогерша Анджелина Николле не мыла шампунем голову на протяжении двух лет и поделилась своим опытом с подписчиками. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом angelinanicollle объясняет, что ежедневно использует кондиционер для волос, однако никогда не расчесывает пряди, поскольку не имеет щетки. Также девушка сообщила, что редко сушит волосы феном. Она подчеркнула, что отказ от шампуня и стайлера сделали ее волосы здоровыми и шелковистыми.

Видео-ролик набрал больше 740 тысяч просмотров и прославил Николле в сети — в данный момент ее аккаунт насчитывает более 17 тысяч подписчиков. Другие пользователи скептически отнеслись к публикации и поделились своим мнением в комментариях. «Птица свила гнездо в моих волосах после трех дней без расчески», «Моим волосам такое вряд ли подойдет», «Не верю, что она не пользуется шампунем», «Такое количество бальзама превратит мою голову в кусок сала», — высказывались они.

Ранее в апреле американская бьюти-блогерша Эбби Юнг рассказала о правильном способе мытья головы. По словам девушки, многие люди ошибочно полагают, что процедуру необходимо начинать с применения шампуня и заканчивать нанесением кондиционера. На кадрах своего ролика блогерша предложила пользоваться методом «обратного мытья»: сначала она распределяет по всей поверхности волос кондиционер, потом — шампунь, а после него — снова кондиционер. Девушка объяснила, что такая техника укрепляет волосы и защищает их от повреждений.

