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Блогерша раскрыла преимущества «обратного мытья» головы

Блогерша Эбби Юнг посоветовала использовать кондиционер перед нанесением шампуня

Фото: Shutterstock

Американская бьюти-блогерша Эбби Юнг рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) о правильном способе мытья головы. На ее видео обратило внимание издание The Sun.

По словам Юнг, многие люди ошибочно полагают, что процедуру необходимо начинать с применения шампуня и заканчивать нанесением кондиционера. На кадрах своего ролика блогерша предложила пользоваться методом «обратного мытья»: сначала она распределяет по всей поверхности волос кондиционер, потом — шампунь, а после него — снова кондиционер. Девушка объяснила, что такая техника укрепляет волосы и защищает их от повреждений.

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Публикация Юнг, аккаунт которой насчитывает более 66 тысяч подписчиков, стала вирусной и набрала больше 104 тысяч просмотров. Зрители неоднозначно отнеслись к преимуществам способа, некоторые из них восхитились им в комментариях. «Круто, обязательно попробую», «Выглядит супер», «Тоже так делаю, и волосы выглядят идеально», — высказывались они.

В то же время другие юзеры посчитали, что повторное использование кондиционера не имеет смысла и может привести к быстрому загрязнению волос. «Это не работает», «У меня слишком мало терпения для такого мытья», «Ни за что, это сделает мои волосы слишком жирными», — негодовали комментаторы.

Ранее в марте британский парикмахер показал легкий способ добиться салонной укладки в домашних условиях. Блогер Фаррах опубликовал лайфхак, с помощью которого любой желающий сможет создать небрежные локоны, используя фен. На размещенных кадрах он закручивает волосы в плотный жгут и прогревает их горячим воздухом, после чего демонстрирует получившуюся прическу.

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Татьяна Карпова
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