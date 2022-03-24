Парикмахер показал легкий способ сделать салонную укладку

Британский парикмахер показал легкий способ добиться салонной укладки в домашних условиях

Британский парикмахер показал легкий способ добиться салонной укладки в домашних условиях. Соответствующий ролик появился на его странице в TikTok.

Блогер Фаррах (Farrah) опубликовал видео и продемонстрировал лайфхак, с помощью которого любой желающий сможет сделать небрежные локоны, используя фен. На размещенных кадрах он закручивает волосы в плотный жгут и прогревает их горячим воздухом, после чего демонстрирует получившуюся прическу: видно, что пряди более объемные.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала больше 100 тысяч просмотров в соцсети. Зрители неоднозначно отнеслись к предложенному способу. Так, некоторые пользователи восхитились результатами в комментариях. «Выглядит превосходно», «Спасибо!», «Это гениальный способ», «Вау, как просто», «Все гениальное — просто», — высказывались они.

В то же время другие юзеры посчитали, что подобная укладка распадется за несколько часов. «Локоны точно не будут держаться», «Он держит нас за идиотов», «Я не верю, что все так просто», «Я попробовала, и ничего не вышло», — посетовали комментаторы.

В январе владелица салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю. На кадрах ролика Рэйчел Линси (Rachel Lynsey) подсушила пряди с помощью стайлера, после чего сменила насадку и сделала волнистые пряди. Затем она нанесла на них увлажняющую сыворотку и показала на камеру крупную тканевую резинку. Героиня материала собрала волосы в высокий хвост, закрутила их вокруг аксессуара и сделала пучок.