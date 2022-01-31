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Хозяйка салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю

Блогерша показала укладку, с которой можно ходить семь дней без мытья волос

Кадр: видео @rachlynsey

Хозяйка салона красоты в США раскрыла способ сохранить укладку волос на семь дней. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах ролика Рэйчел Линси (Rachel Lynsey) показала процесс укладки, с которой она ходит семь дней без мытья волос. Так, сначала женщина подсушила пряди с помощью стайлера, после чего сменила насадку и сделала волнистые пряди. Затем она нанесла на них увлажняющую сыворотку и показала на камеру крупную тканевую резинку. Героиня материала собрала волосы в высокий хвост, закрутила их вокруг аксессуара и сделала пучок.

Эту процедуру Линси повторяет каждый день, оставляя волосы в таком виде на ночь. На утро, по ее словам, укладка выглядит как новая. «Я управляю салоном уже восемь лет, поэтому вы можете мне доверять», — заверила блогерша. Публикация стала вирусной и набрала больше пяти миллионов лайков.

Пользователи соцсети принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. «Спасибо большое! У тебя прекрасные волосы», «Этот метод не сработал на мне. Полагаю, это из-за того, что у меня слишком длинные волосы», «Выглядит шикарно! Обязательно попробую», «Я мою волосы чаще, чем раз в неделю, но протестирую лайфхак», — высказывались они.

В декабре 2021 года австралийская Рапунцель раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. Она предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине.

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Айсель Эюбова
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