Среда обитания
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Среда обитания

Главный загрязнитель планеты ускорит строительство энергопроекта в пустыне

Китай заявил о планах нарастить мощность солнечной и ветряной энергетики до 1,2 млрд кВт

Фото: Carlos Barria / Reuters

Считающийся главным загрязнителем планеты Китай решил активнее снижать вред для окружающей среды. Для этого власти захотели ускорить строительство масштабного энергопроекта в пустынных районах. Циркуляр с планом развития возобновляемой энергетики опубликовал Государственный совет КНР.

В документе обозначено, что к 2030 году совокупная мощность солнечных и ветряных станций в энергобалансе страны должна составлять 1,2 миллиарда киловатт. Достичь поставленных целей удастся в основном за счет установки солнечных панелей и ветряных турбин на неиспользуемой местности.

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Возобновляемую энергию власти рассчитывают применять в промышленности и строительстве, а также побудить всех граждан к переходу на безопасное электричество. Помимо этого, строительство и содержание новых солнечных и ветряных проектов в пустынных районах поможет нарастить долю сельского населения в Китае.

По данным циркуляра, в стране построят новую систему энергоснабжения с учетом более высокой доли возобновляемой энергетики в общем балансе, проведут дополнительные реформы в секторе и будут содействовать появлению новых безопасных проектов — разработают соответствующую налогово-бюджетную и финансовую политику.

О планах застроить пустынные районы Китая солнечными и ветряными электростанциями стало известно в октябре 2021 года — тогда же началась первая фаза работ на объектах. Достроенные электростанции смогут в совокупности генерировать 100 гигаватт энергии. При этом сам энергопроект еще масштабнее. По неподтвержденным данным, в планах вырабатывать 400 гигаватт электричества, причем половина этих мощностей должна быть готова к 2025 году.

Нина Ташевская
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