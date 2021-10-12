Главный загрязнитель планеты запустит масштабный энергопроект в пустыне

В рамках борьбы с глобальным потеплением Китай решил запустить строительство солнечных и ветряных электростанций в пустынях страны. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, главный загрязнитель планеты продолжит развивать возобновляемую энергетику, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Слова китайского лидера приводит Bloomberg.

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Первая фаза работ на объектах в пустынных районах уже началась. Достроенные электростанции смогут в совокупности генерировать 100 гигаватт энергии. Как сообщают аналитики Bloomberg, это больше всех существующих «чистых» мощностей в Индии. При этом сам энергопроект еще масштабнее. По неподтвержденным данным, в планах вырабатывать 400 гигаватт электричества, причем половина этих мощностей должна быть готова к 2025 году.

«Китай продолжит модернизировать промышленность и энергетику, вкладываться в возобновляемые источники энергии и ускорять строительство ветряных и солнечных проектов в пустынях », — заявил Си Цзиньпин. Лидер Китая также пообещал создать Фонд биоразнообразия Куньмина (Kunming Biodiversity Fund) со стартовыми инвестициями в 1,5 миллиарда юаней (232 миллиона долларов).

Китай рассчитывает достичь углеродной нейтральности (полностью компенсировать выбросы углекислого газа) к 2060 году, но он остается одним из немногих государств, которые не представили обновленные планы по декарбонизации. Си Цзиньпин отметил, что правительство намерено сделать это в ближайшее время. При этом сроки он не уточнил.

Ранее премьер-министр КНР Ли Кэцян поставил под сомнение успех энергетического перехода страны. Энергетический кризис, который случился в Китае на фоне нехватки электроэнергии и высоких цен на ископаемое топливо, помешает отказу от угольных проектов, считает он.