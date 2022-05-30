На Украине призвали минировать северные границы

Глава теробороны Днепра Корбан призвал минировать северные границы Украины

Глава территориальной обороны города Днепр Геннадий Корбан призвал минировать северные границы Украины. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — сказал Корбан.

Руководитель теробороны призвал власти «отбросить интрижки» и не терять зря время.

Ранее 30 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что силы ДНР продвигаются в сторону города Славянска.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции, целями которой были заявлены демилитаризация и денацификация страны. За три месяца российские войска заняли Херсонскую область, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

