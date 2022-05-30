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На Украине призвали минировать северные границы

Глава теробороны Днепра Корбан призвал минировать северные границы Украины

Фото: РИА Новости

Глава территориальной обороны города Днепр Геннадий Корбан призвал минировать северные границы Украины. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

«Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Минируйте северные границы Украины», — сказал Корбан.

Руководитель теробороны призвал власти «отбросить интрижки» и не терять зря время.

Ранее 30 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что силы ДНР продвигаются в сторону города Славянска.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции, целями которой были заявлены демилитаризация и денацификация страны. За три месяца российские войска заняли Херсонскую область, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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Алевтина Запольская
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