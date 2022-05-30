В ДНР заявили о продвижении войск республики в сторону Славянска

Донецкий штаб заявил о продвижении войск ДНР в сторону Славянска

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются в сторону города Славянская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны республики.

Отмечается, что, по состоянию на 30 мая, войска ДНР и ЛНР (Луганской народной республики) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России освободили 222 населенных пункта. В их число вошли села Диброва и Старый Караван.

«Наши войска с боями продвигаются в сторону Славянска», — заявили в штабе.

28 мая стало известно о взятии под контроль российскими войсками и силами ДНР города Красный Лиман в Донецкой области. Это открыло ВС России путь к Славянску, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время специальная военная операция в Донбассе ускорится.