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Пушилин анонсировал ускорение спецоперации в Донбассе

Глава ДНР Пушилин заявил, что после сдачи в плен полка «Азов» спецоперация ускорится

Фото: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал ускорение специальной военной операции в Донбассе, передает РИА Новости.

«Мы видим участившиеся ситуации, когда противник или просто отступает, или просто сдается в плен. Сдача в плен легендарного в понимании украинского режима полка "Азов", конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы», — заявил глава ДНР.

Ранее Пушилин сказал, что в ДНР планируется организовать международный трибунал над украинскими военными, сдавшимися в плен с комбината «Азовсталь».

Официальный представитель МИД России Мария Захаров поприветствовала разработку устава трибунала и заявила, что «преступления не останутся безнаказанными».

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Алевтина Запольская
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