Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД поприветствовали разработку устава трибунала над пленными с «Азовстали»

Захарова: в Москве приветствуют разработку устава трибунала над пленными с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве приветствуют разработку в Донецкой народной республике (ДНР) устава трибунала над военнопленными с «Азовстали». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС в среду, 25 мая.

По словам Захаровой, власти ДНР планируют создать на территории республики международный трибунал, который будет судить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедших с комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдавшихся в плен.

«В настоящее время разрабатывается его устав. Мы приветствуем данное начинание», — подчеркнула дипломат, добавив, что «преступления не останутся безнаказанными».

Ранее в мае глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. Позже он уточнил, в что республике уже началась работа над созданием его устава.

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Минобороны сообщило 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины
Захарова вспомнила о давнем споре с Чубайсом после слитой переписки
Польша предложила способ ударить по нефтяным доходам России
В Минобороны объяснили отмену возрастного предела для службы по контракту
Бывшего вице-губернатора Кубани осудили на условный срок за мошенничество
Российский турист совершил попытку суицида в аэропорту Антальи
Турчинов попросил СБУ провести допрос по «угольному делу» в окопах
Приговор осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги вступил в силу
Кадыров охарактеризовал нового главу МЧС Куренкова
Стилист назвал главную вещь в гардеробе на 2022 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.