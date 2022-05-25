В МИД поприветствовали разработку устава трибунала над пленными с «Азовстали»

Захарова: в Москве приветствуют разработку устава трибунала над пленными с «Азовстали»

В Москве приветствуют разработку в Донецкой народной республике (ДНР) устава трибунала над военнопленными с «Азовстали». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС в среду, 25 мая.

По словам Захаровой, власти ДНР планируют создать на территории республики международный трибунал, который будет судить военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышедших с комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдавшихся в плен.

«В настоящее время разрабатывается его устав. Мы приветствуем данное начинание», — подчеркнула дипломат, добавив, что «преступления не останутся безнаказанными».

Ранее в мае глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. Позже он уточнил, в что республике уже началась работа над созданием его устава.

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Минобороны сообщило 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.