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Эстония назвала условие скорой победы Украины

Президент Эстонии: если Запад будет сохранять единство, ждать победы Украины будет недолго
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис назвал условие скорой победы Украины, пишет Delfi.

По мнению Кариса, ход военных действий будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Украины со стороны западных стран. «Теперь им дают более современное оружие, проводят обучение. Если это продолжится, то, наверное, удастся и выгнать российские войска», — сказал он.

Эстонский президент призвал продолжать санкционную политику в отношении России и сохранять единство Запада. «Чтобы мы показывали не только украинцам, но и [президенту России Владимиру] Путину, что расколоть единство Европы и Запада так просто не удастся. Если мы будем и дальше так действовать, то ждать победы Украины будет недолго», — заключил Карис.

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Алевтина Запольская
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