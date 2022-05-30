Эстония назвала условие скорой победы Украины
Президент Эстонии Алар Карис назвал условие скорой победы Украины, пишет Delfi.
По мнению Кариса, ход военных действий будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Украины со стороны западных стран. «Теперь им дают более современное оружие, проводят обучение. Если это продолжится, то, наверное, удастся и выгнать российские войска», — сказал он.
Эстонский президент призвал продолжать санкционную политику в отношении России и сохранять единство Запада. «Чтобы мы показывали не только украинцам, но и [президенту России Владимиру] Путину, что расколоть единство Европы и Запада так просто не удастся. Если мы будем и дальше так действовать, то ждать победы Украины будет недолго», — заключил Карис.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.