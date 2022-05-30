Эстония назвала условие скорой победы Украины

Президент Эстонии: если Запад будет сохранять единство, ждать победы Украины будет недолго

Президент Эстонии Алар Карис назвал условие скорой победы Украины, пишет Delfi.

По мнению Кариса, ход военных действий будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Украины со стороны западных стран. «Теперь им дают более современное оружие, проводят обучение. Если это продолжится, то, наверное, удастся и выгнать российские войска», — сказал он.

Эстонский президент призвал продолжать санкционную политику в отношении России и сохранять единство Запада. «Чтобы мы показывали не только украинцам, но и [президенту России Владимиру] Путину, что расколоть единство Европы и Запада так просто не удастся. Если мы будем и дальше так действовать, то ждать победы Украины будет недолго», — заключил Карис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.