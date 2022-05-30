«Известия»: богатые россияне предпочли новостройкам жилье на финальных стадиях готовности

В 2022 году богатые россияне массово переключились на один тип жилья — покупатели премиальных новостроек стали чаще предпочитать квартиры в домах на финальных стадиях готовности. К такому выводу пришли аналитики агентства элитной недвижимости Savills и холдинга «Росстройинвест» («РСТИ»), пишут «Известия».

По данным компании, обычно в этом сегменте на последних стадиях строительства заключалось менее половины сделок. Так, в первом квартале 2020 года этот показатель составлял 30 процентов от всех договоров, а в тот же период в 2021-м — 44 процента. В первые три месяца 2022-го приобрести практически готовую элитную квартиру решили 58 процентов россиян.

Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин связал повышение спроса на проекты в финальной стадии готовности со стремлением людей сохранить свои сбережения — для этого, как считает эксперт, покупка качественной недвижимости является одним из самых надежных способов. Специалист также отметил, что предложение на вторичном рынке практически отсутствует, так как продавцы выжидают, стремясь не прогадать с ценой, и ищут способы выгодно вложить полученные деньги.

«В-третьих, и это самое главное, покупатели премиального жилья хотят получить максимально готовый продукт, построенный с использованием качественных материалов, оборудованный европейскими инженерными системами, которые изначально были заявлены в проектах. Именно поэтому за последний квартал интерес на подобные лоты так сильно вырос. В том числе повышенным вниманием стали пользоваться квартиры с отделкой. Количество таких запросов по сравнению с прошлым годом выросло на треть», — пояснил Халин.

При этом специалисты отметили, что сейчас в Москве не так много практически готовых премиальных новостроек. По данным агентства, в целом предложение в элитном сегменте сократилось на 22 процента, а средняя цена одного квадратного метра в таких домах выросла на девять процентов, до 1,2 миллиона рублей.

«В настоящее время мы отмечаем рост обращений от покупателей в нашем доме ELEVEN», — сказал директор по продажам холдинга «РСТИ» в Москве Андрей Непомнящий. Эксперт связывает это с готовностью объекта к сдаче и получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Покупателям это говорит о наличии в доме заявленных опций в полном объеме. По словам Непомнящего, в здании установлены лифты европейского производства, а в квартирах выполняется дизайнерская отделка, все материалы для которой были закуплены заранее.

Ранее стало известно, что в начале 2022 года богатым россиянам разонравились элитные особняки в Подмосковье — спрос на них в первом квартале упал на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.