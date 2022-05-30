Пилот погибшего российского депутата Хайруллина предстал перед судом

Пилот погибшего депутата Хайруллина пошел под суд за нарушение правил безопасности

В Татарстане Лаишевский районный суд начал рассмотрение дела пилота погибшего российского депутата Айрата Хайруллина. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, подсудимого Жавдата Сулейманова обвиняют по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По версии следствия, в день трагедии летчик поднялся в воздух, несмотря на обильный снегопад и плохую погоду.

Принадлежащий депутату Государственной Думы Айрату Хайруллину вертолет Bell разбился в шести километрах от города Лаишево в Татарстане 7 февраля 2020 года. Воздушное судно попало в так называемый снежный заряд, в результате чего пилот потерял ориентацию в пространстве и начал паниковать — он резко снизился и попытался посадить машину.

Во время посадки вертолет на большой скорости ударился хвостом о землю, после чего рухнул всем корпусом — его протащило по земле около 120 метров. Хайруллин сидел впереди по левой стороне, и, когда при ударе разбились все стекла, его почти выбросило на улицу. При этом часть тела осталась внутри, и его придавило всем весом вертолета.