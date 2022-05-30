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Уволенный глава харьковского управления СБУ потребовал извинений от Зеленского

Уволенный глава СБУ в Харькове Дудин призвал Зеленского извиниться за слова о бездействии

Фото: Reuters

Бывший глава управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин, уволенный президентом Владимиром Зеленским, потребовал от него извинений. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — заявил Дудин.

Экс-начальник управления отметил, что согласен пройти исследование с помощью полиграфа.

Зеленский уволил Дудина 29 мая. Украинский лидер заявил, что начальник харьковской СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

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Алевтина Запольская
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