СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции

СВР сообщила, что Париж предложил Киеву переименовать Московскую улицу в честь Франции

Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что мэрия Киева планирует переименовать Московскую улицу в честь Франции по предложению Парижа. В ведомстве такое предложение считают постыдным и русофобным, сообщает РИА Новости.

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, администрация президента Франции Эммануэля Макрона предложила киевским властям три варианта переименования Московской улицы — улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица. «Такой шаг якобы отразит так называемый "беспрецедентный уровень особых отношений между странами», — отмечают в ведомстве.

В Службе внешней разведки считают предложение Франции «неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве». Париж, отмечают в СВР, устраивает то, что в Киеве есть улицы, названные в честь националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые были признаны пособниками немецких фашистов во времена Второй мировой войны.

«Хотелось бы обратить внимание французского народа на то, что даже в самые тяжелые периоды двусторонних отношений в России не помышляли о вычеркивании Франции и ее исторических деятелей из российской топонимики», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Киеве предложили переименовать все улицы Пушкина в стране в улицы Стивена Кинга. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины. Автор петиции подчеркивает, что американский писатель выступил в поддержку Украины.