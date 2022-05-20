На Украине захотели переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

На Украине создали петицию за переименование улиц Пушкина в честь писателя Стивена Кинга

На Украине захотели переименовать улицы Пушкина в разных городах страны в честь американского писателя Стивена Кинга. Соответствующая петиция появилась на сайте президента республики.

Петицию создала писательница и журналистка Елена Павлова. Она отмечает, что «в связи с российской агрессией на Украине» улицы, названные в честь классиков российской литературы, должны получить новые названия.

«Предлагаю переименовать улицы Пушкина в украинских городах на улицы Стивена Кинга — современного писателя мирового значения, который поддержал Украину в ее борьбе против нашествия захватчика», — отмечает Павлова.

По состоянию на 20 мая петиция собрала 1097 голосов из 25 тысяч необходимых.

Ранее Стивен Кинг заявил, что не будет продлевать контракты на издание книг в России. Ранее он неоднократно критиковал действия России на Украине.

В последние месяцы украинские власти все чаще принимают решения о переименовании улиц. Так, в Ужгороде планируется сменить названия 58 улиц, названных в честь российских деятелей, а в Харькове избавились от «пророссийского названия» района.