Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Харькове избавились от «пророссийских» названий улиц и района

Горсовет Харькова сменил связанные с Россией названия трех улиц и района

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Городской совет Харькова избавился от «пророссийских» названий улиц и района. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает радио Sputnik.

Харьковский горсовет сменил названия трех улиц и одного городского района, которые, по мнению депутатов, были связаны с Россией.

В результате Московский проспект был переименован в проспект Героев Харькова, Белгородский спуск — в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе — в Харьковское, а Московский район стал Салтовским.

Ранее сообщалось, что 58 улиц, названных в честь российских деятелей, захотели переименовать в украинском Ужгороде. До этого аналогичную инициативу поддержал совет города Ивано-Франковска, где переименовать решили все улицы, названные в честь русских писателей и ученых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В США высказали опасения по поводу ядерного потенциала России
Умерла журналистка Екатерина Проскурина
Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео
Путин оценил действия 15-й Александрийской бригады в ходе спецоперации
Пассажир без опыта в одиночку посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота
Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой
СКР предъявил украинским военным обвинения в обстреле населения Донбасса
В российских болотах обнаружили аномально высокий уровень одного металла
В Румынии затонула баржа с российским углем
Ветеран «Альфы» счел нецелесообразным штурм «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.