В Харькове избавились от «пророссийских» названий улиц и района

Горсовет Харькова сменил связанные с Россией названия трех улиц и района

Городской совет Харькова избавился от «пророссийских» названий улиц и района. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает радио Sputnik.

Харьковский горсовет сменил названия трех улиц и одного городского района, которые, по мнению депутатов, были связаны с Россией.

В результате Московский проспект был переименован в проспект Героев Харькова, Белгородский спуск — в улицу Героев спасателей, Белгородское шоссе — в Харьковское, а Московский район стал Салтовским.

Ранее сообщалось, что 58 улиц, названных в честь российских деятелей, захотели переименовать в украинском Ужгороде. До этого аналогичную инициативу поддержал совет города Ивано-Франковска, где переименовать решили все улицы, названные в честь русских писателей и ученых.