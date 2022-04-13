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В украинском городе переименуют улицы с именами русских писателей

В Ивано-Франковске переименуют улицы, названные в честь русских писателей и ученых

Фото: Shutterstock

В украинском городе Ивано-Франковске переименуют все улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Такое решение принял местный горсовет, передает РИА Новости.

Всего в списке оказались более 20 улиц. Депутаты поддержали переименование улицы Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова — в Героев Мариуполя. Улицу Пржевальского было предложено назвать в честь Теофила Бедрия — политвоспитателя сотни Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России как экстремистская организация).

Также местные власти планируют переименовать улицу Репина в Николая Арсенича-Березовского, который был членом организации украинских националистов и генералом УПА. Улица Менделеева станет улицей Попасной, Некрасова — героев Охтырки. Улицу Чайковского депутаты хотят переименовать в улицу имени Василия Слипака — украинского оперного певца, участвовавшего в боях в Донбассе.

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11 апреля стало известно, что на Украине снесли очередной памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Монумент в Ужгороде демонтировали по решению властей. Ранее подобные акции прошли в Тернополе и Мукачево.

По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Виктории Карповой, сообщения о сносе памятников Пушкину на Украине — это продолжение националистического проекта по дерусификации страны, который начался как декоммунизация.

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Алиса Реброва
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