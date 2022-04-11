Антирусский хайп политолог сочла проявлением истинного лица коллективного Запада

Виктория Карпова: антирусский хайп — проявление истинного лица коллективного Запада

Сообщения о сносе памятников Пушкину на Украине — продолжение националистического проекта по дерусификации страны и уничтожению признаков наличия культурной близости русских и украинцев. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала Виктория Карпова, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

«В этой связи важно понимать, что национально-гражданская украинская идентичность отстраивалась через противопоставление России с политического кризиса 2013-2014 годов. Политика "десоветизации" и "декоммунизации" как апогей процессов смены историко-культурных парадигм проявились, в том числе в массовой борьбе с памятниками. Точкой отсчета монументальной войны можно считать снос памятника вождю мирового пролетариата В. Ленину в декабре 2013 года», — отметила она.

По словам Виктории Карповой, начавшиеся с евромайдана попытки слома системы координат и переписывания истории привели к тому, что на Украине демонтировали 2,5 тысячи советских памятников и переименовали более тысячи улиц и населенных пунктов. По своей сути, под предлогом «декоммунизации» происходила дерусификация Украины, подчеркнула эксперт.

«Сегодня мы наблюдаем аналогичные попытки дерусифицировать культурный исторической пласт на международном уровне. Высказывание вице-премьера Польши о том, что "Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства" — наглядный показатель антирусского хайпа, охватившего коллективный Запад. Основной целью подобных высказываний является попытка "отмены России", и в публичной политике этот процесс проявляет истинное лицо тех, кого россияне считали своими «партнерами», — заключила Виктория Карпова.