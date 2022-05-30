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Силовики предотвратили 11 терактов в Южном округе России

Замглавы ГП Кикоть сообщил о предотвращении 11 терактов в Южном федеральном округе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Южном федеральном округе силовики предотвратили 11 терактов, среди них четыре планировались по керченскому сценарию. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, передает ТАСС.

По его словам, в октябре 2021 года были осуждены двое подростков за подготовку нападений на школу и колледж Керчи — они планировали с помощью самодельных взрывных устройств устроить в учебных заведениях взрыв, за что получили реальные сроки.

Замгенпрокурора также указал, что Роскомнадзор заблокировал доступ к полутора тысячам деструктивных сайтов. А также заблокировал 800 интернет-страниц, которые содержат инструкции по проведению протестных акций, изготовлению бомб, а также пропаганду экстремизма. Еще 600 интернет-ресурсов были закрыты с целью пресечения распространения фейков о спецоперации на Украине, которая дискредитирует деятельность Вооруженных сил России. Противодействие тиражированию недостоверной информации стало основной задачей силовиков в настоящее время, отметил он.

В октябре 2018 года студент Владислав Росляков совершил вооруженное нападение на политехнический колледж в Керчи, устроив массовую стрельбу, в которой погибли 20 человек.

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Любовь Ширижик
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