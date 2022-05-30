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Минобороны запланировало поднять «Донбасс» со дна

Минобороны России заявило о возможности поднять затонувший корабль ВМС Украины «Донбасс»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Специалисты Черноморского флота начали оценивать возможность подъема корабля управления военно-морских сил Украины «Донбасс». О таких планах заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его.

Сейчас экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема украинского судна, разъяснили в ведомстве.

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Пробоины, найденные на корабле «Донбасс», удалось заделать. Эксперты продолжают устанавливать причины затопления украинского судна, затем они оценят, можно ли поднять корабль и каким способом, добавили в Минобороны.

В апреле сообщалось, что ВСУ подожгли корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.

Отмечалось, что поджог корабля осуществили военнослужащие 83-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) и украинские националисты из полка «Азов».

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

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Анна Щербакова
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