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Промысел краба в России оказался под угрозой остановки из-за сокращения экспорта

«Ъ» сообщил, что промысел краба в России может остановиться из-за сокращения экспорта

Фото: Pixabay

Промысел краба в России оказался под угрозой остановки после сокращения экспорта из-за введения санкций. Запрет США на импорт начнет действовать в середине июня, но отрасль в силу сложностей логистики уже столкнулась с трудностями в отгрузке продукции за рубеж, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что почти половина экспорта краба приходилась на долю Соединенных Штатов и Европейского союза. По оценкам Росрыболовства, всего в 2021 году было добыто 96 тысяч тонн, а с января по май текущего года — 31,5 тысячи. Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк пояснил, что перенаправить улов на российский рынок затруднительно из-за жестких требований по концентрации мышьяка в переработанной продукции. Контролировать его содержание сложно, поскольку он является продуктом жизнедеятельности ракообразного.

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Азиатский рынок готов импортировать живого краба, что могут обеспечить далеко не все производители из-за удаленности рынков сбыта. В США Россия продавала продукт в рассольной заморозке, Европе — варено-мороженую продукцию. У компаний Дальнего Востока суда рассчитаны на выпуск замороженного краба в рассоле, в случае поставок в Азию их придется переоснастить импортным оборудованием, с ввозом которого наблюдается значительные трудности.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков отметил, что участникам рынка необходимо освоить квоты, пока не появилась ясность в рынках сбыта. Неофициально отрасль говорит о том, что не видит другого выхода, кроме приостановки всего промысла, пишет издание. В Росрыболовстве уточнили, что ведется поиск альтернативных каналов экспорта и не видят рисков заморозки добычи.

Ранее стало известно о том, что производство кисломолочной продукции в России оказалось под угрозой. Компании сообщают о трудностях при закупке закваски у иностранных поставщиков. Производители импортируют в Россию 80 процентов сырья из Болгарии, Дании, Италии и других стран.

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Марина Совина
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