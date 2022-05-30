Потерпевшая крах криптовалюта возродилась и снова обвалилась

CNBC: котировки токена Luna снова обвалились после начала торгов на биржах

Потерпевшая крах криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD, начала возрождение в виде нового токена, однако ее котировки снова обвалились в ходе торгов, пишет CNBC.

Токен Luna уже торгуется на биржах Bybit, Kucoin и Huobi. В скором будущем ожидается листинг на площадке Binance. Прежний токен теперь носит название Classic Luna. На пике его капитализация превышала 40 миллиардов долларов.

Luna выполняла роль стабилизатора для алгоритмического стейблкоина TerraUSD и помогала ему сохранять курсовую привязку к доллару из расчета один к одному. Однако весной нынешнего года алгоритм был нарушен из-за спекулятивных действий на рынке, в рамках которых была совершена крупная распродажа токенов TerraUSD.

На момент публикации стоимость Luna составляла 8,99 доллара, а общая капитализация валюты — 1,9 миллиарда долларов. В момент листинга котировки токена находились на уровне 19,53 доллара, а затем обвалились до отметки в 4,39 доллара.