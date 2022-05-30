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Появилось видео с оскорбляющей соседку Любовью Успенской

В сети появилось видео с оскорбляющей соседку после нападения на собаку Успенской

В сети опубликовано видео, на котором российская и советская певица Любовь Успенская оскорбляет свою соседку. Инцидент произошел после того, как артистка совершила нападение на ее собаку — старого французского бульдога. Как утверждает Успенская, животное укусило ее за ногу и «чуть не загрызло» ее питомца.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенскую обвинили в избиении собаки.

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Дениза Мацаева
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