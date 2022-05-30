Любовь Успенскую обвинили в избиении собаки

Российскую певицу Любовь Успенскую обвинили в нападении на собаку ее соседки

68-летнюю советскую и российскую певицу Любовь Успенскую обвинили в нападении на соседского бульдога. Об этом сообщает Starhit.

Инцидент произошел, когда певица прогуливалась с дочерью Татьяной и своим йоркширским терьером по поселку. Навстречу им выбежал трехмесячный французский бульдог.

После этого, как утверждают очевидцы, Успенская набросилась на щенка. Прогоняя собаку, она забежала на территорию соседнего дома, где находился еще один французский бульдог.

Один из свидетелей случившегося рассказал, что Успенская «начала бить собаку по голове рукояткой от поводка», после чего певица принялась оскорблять соседку. Объясняя свои действия, артистка заявила, что бульдог укусил ее за ногу и «чуть не загрыз» ее питомца.

Хозяйка пострадавшего животного уже обратилась за помощью к адвокату Александру Добровинскому. Она намерена подать на артистку в суд.