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Минобороны отчиталось об уничтожении итальянских гаубиц на Украине

МО РФ отчиталось об обнаружении и уничтожении артиллерией итальянских гаубиц на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с итальянскими буксируемыми гаубицами были обнаружены российским беспилотником и уничтожены артиллерийским боеприпасом. Об этом отчиталось Минобороны России, передает в понедельник, 30 мая, «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что всего российский беспилотник обнаружил 155 итальянских гаубиц. После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

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До этого в СМИ сообщалось, что Италия поставила на Украину гаубицы FH70.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц М777 на Украине.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

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Анна Щербакова
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