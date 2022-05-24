Минобороны заявило об уничтожении авиацией склада снарядов к гаубицам М-777 США

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении ВКС склада снарядов к М-777 США

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили крупный склад с боеприпасами к поставленным США Украине гаубицами М-777. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, удар по складу был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими же были поражены три пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в Минобороны заявили об уничтожении пяти других складов с боеприпасами в районе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Конашенков сообщал об уничтожении подразделения буксируемых гаубиц «М-777» американского производства.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). 20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение территории ЛНР близится к завершению.