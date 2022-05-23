Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении подразделения американских гаубиц на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении подразделения гаубиц М-777, поставленных США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение буксируемых гаубиц «М-777» американского производства на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что российские гаубицы «Гиацинт-С» в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины уничтожают опорные пункты и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидируют технику и живую силу противника.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Помимо этого, самоходные установки Вооруженных сил (ВС) России подавляют украинские огневые позиции во время ведения контрбатарейной борьбы, доложили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство отчиталось об уничтожении на Украине военной техники из США и Европы. Ракетами морского базирования «Калибр» ликвидировали иностранное оружие и технику, которые были подготовлены для отправки в Донбасс, доложили там.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в победе в спецоперации. Он отметил, что после ее окончания наступит мир, в котором голос России будут слышать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Лолита вывезла мать и дочь из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
В Крыму ФСБ задержала россиянина за незаконный оборот оружия
Стилистка назвала две частые ошибки во время утренних сборов
После смерти ребенка в фитнес-клубе в Подмосковье задержан директор учреждения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.