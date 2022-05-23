Минобороны заявило об уничтожении подразделения американских гаубиц на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении подразделения гаубиц М-777, поставленных США

Российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение буксируемых гаубиц «М-777» американского производства на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что российские гаубицы «Гиацинт-С» в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины уничтожают опорные пункты и фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидируют технику и живую силу противника.

Помимо этого, самоходные установки Вооруженных сил (ВС) России подавляют украинские огневые позиции во время ведения контрбатарейной борьбы, доложили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство отчиталось об уничтожении на Украине военной техники из США и Европы. Ракетами морского базирования «Калибр» ликвидировали иностранное оружие и технику, которые были подготовлены для отправки в Донбасс, доложили там.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в победе в спецоперации. Он отметил, что после ее окончания наступит мир, в котором голос России будут слышать.