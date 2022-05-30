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В Лувре неизвестный напал на «Мону Лизу» и испачкал ее тортом

В Лувре неизвестный мужчина в парике напал на «Мону Лизу» и испачкал ее тортом

Фото: Atilano Garcia / Globallookpress.com

В парижском Лувре неизвестный посетитель напал на картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Global Happenings.

Нападавший посетил художественный музей в парике и на инвалидной коляске. В начале активист попытался разбить пуленепробиваемое стекло, защищающее произведение, а затем бросил в картину торт и рассыпал по полу лепестки роз, объяснив свой поступок попыткой защитить мир.

«Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал», — сообщил посетитель, после чего его задержали правоохранительные органы.

Сообщается, что полотно не пострадало, так как защищено бронированным стеклом. Сотрудники музея уже убрали остатки торта с шедевра. Стоимость картины, полное название которой «Портрет госпожи Лизы Джокондо», оценивается в миллиард долларов.

В 1974 году на выставке в Японии на картину уже было совершенно нападение: местная жительница попыталась распылить на полотно красную краску в знак протеста против политики музея, касающейся инвалидов. В 2009 году россиянка предприняла попытку облить картину чаем.

Ранее испанский художник и один из любимых творцов Леонардо Ди Каприо Доминго Сапата рассказал о сексуальных связях с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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Анастасия Астахова
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