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Художник рассказал о сексе с картиной Леонардо да Винчи

Daily Mirror: художник Доминго Сапата рассказал о сексуальной связи с картиной Мона Лиза

Фото: Oscar Gonzalez / Globallookpress.com

Испанский художник и один из любимых творцов Леонардо Ди Каприо Доминго Сапата рассказал о сексуальных связях с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Об этом сообщает Daily Mirror.

47-летний художник прославился своими цифровыми версиями «Мона Лизы», которые выставлялись в Лувре и успешно продавались за миллионы фунтов стерлингов. Его работа связана с этим полотном уже 15 лет, и все это время он мечтал о сексе с Мона Лизой. «У художника интимные отношения с холстом. Чем больше вы раскрываетесь, тем больше рискуете, чем больше вы берете на себя, тем больше выражаете себя», — объяснил он.

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Сапата утверждает, что даже внучка Пабло Пикассо Диана спрашивала его об одержимости картиной. «Ты мечтаешь о ней, ты занимаешься с ней сексом?» — поинтересовалась Пикассо. На что художник ответил: «Конечно, я занимаюсь с ней сексом во сне. Если бы я не занимался с ней сексом, то давно бы бросил рисовать».

Сапата отмечает, что заметил сходство между своим творческим путем и путем да Винчи: тот так же годами пытался усовершенствовать свою картину, но так и не закончил ее. «Он пробовал это много раз, но никогда не был уверен в этом произведении. Мона Лиза поразила его, как и всех остальных, включая меня», — заключил Сапата.

Ранее сообщалось, что студент из американского штата Флорида завел роман с мебелью из IKEA и занялся сексом с тетрисом. Он рассказал, что вступает в странные любовные отношения с неодушевленными объектами, так как находит их сексуально привлекательными.

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Рузанна Акмалтдинова
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