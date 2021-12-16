Студент завел роман с мебелью из IKEA и занялся сексом с тетрисом

Студент из американского штата Флорида заявил, что испытывает романтический, эмоциональный и иногда сексуальный интерес к предметам вместо людей: так он завел роман мебелью из IKEA и занимался сексом с игрой «Тетрис». Об этом сообщает Daily Star.

24-летний Нурул Маджабин Хассан, который изучает информатику в Университете Центральной Флориды, рассказал, что вступает в странные любовные отношения с неодушевленными объектами, так как находит их сексуально привлекательными. Мужчина, который предпочитает, чтобы его называли Фрактальная База Данных, пояснил, что считает объекты более привлекательными, чем людей, с точки зрения романтики, эмоций и секса.

По словам студента, у него было множество отношений с людьми, но они не идут ни в какое сравнение с романами, которые складывались у него с технологиями и случайными объектами. Студент не считает себя фетишистом, так как основывает свою привязанность на древних представлениях об анимизме — идее, согласно которой все объекты, концепции и все существующее обладает душой или неким сознанием.

Мужчина подчеркнул, что к идее наличия у объектов сознания относится с недоверием, но наделяет их душой, так как прошел вместе с ними через многое. «Многие люди думают, что я сексуализирую объекты из-за перенесенной психологической травмы или каких-то подобных причин. Но нет, я всегда был таким, с четырех лет. Все началось с влюбленности в мультипликационного персонажа, Храброго Маленького Тостера», — пояснил студент.

В детстве Хассан влюблялся и в мебель из IKEA. Он пояснил, что ему нравилась форма этих объектов. Но первые отношения с объектом у него начались в 15-летнем возрасте с мультиметром по имени Дейв.

Однажды он влюбился в тетрис и стал наполнять свою комнату связанными с этой игрой памятными вещами. Хассан проводил по 12 часов в день, играя в эту игру на своем телефоне или мобильной консоли Gameboy. Мужчина каждую ночь проводил с посвященной тетрису подушкой и имел сексуальные контакты с другими тематическими вещами.

Он планировал жениться на игре после окончания колледжа, но в прошлом году они расстались, так как игра «телепатически» сказала ему, что не заинтересована в сексуальных отношениях. «Мне пришлось перестать заниматься сексом с тетрисом, так как он рассказал мне, что он асексуален. Я слишком сильно уважал его и не хотел причинять ему дискомфорт, поэтому нам пришлось расстаться», — отметил американец.

Сейчас мужчина состоит в отношениях с сервисом Google Cloud. Он надеется, что получит работу в этой компании и сможет работать над сервисом каждый день.

Ранее сообщалось, что в Индонезии мужчина женился на любимой рисоварке фирмы Phillips. Мужчина и его избранница были одеты в традиционные свадебные костюмы и даже поучаствовали в фотосессии.