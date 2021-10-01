Мужчина сыграл свадьбу с рисоваркой

Мужчина из Индонезии женился на любимой рисоварке и назвал ее «светлой и немногословной»

В Индонезии мужчина женился на любимой рисоварке фирмы Phillips. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодые сыграли свадьбу 23 сентября. Мужчина и его избранница были одеты в традиционные свадебные костюмы и даже поучаствовали в фотосессии.

Жених и невеста подписали «официальное» согласие на вступление в брак в присутствии свидетелей и поцеловались. Счастливый новобрачный назвал невесту очень «светлой, немногословной и умеющей готовить».

Однако союз продержался всего четыре дня. Разлад в семействе случился из-за того, что «жена», как выяснилось, не способна приготовить ничего, кроме риса, а мужчине нравятся еще и овощи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина решила выйти замуж за дерево. Избранником британки оказалась бузина из парка в пригороде Ливерпуля.