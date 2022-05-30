В парке хищников «Тайган» в Крыму на сотрудника напал ягуар

В Крыму ягуар напал на сотрудника парка хищников «Тайган» во время кормления

Ягуар напал на сотрудника российского парка хищников «Тайган» в Крыму во время проведения кормления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в рабочее время парка. «По предварительным данным, работник парка "Тайган" во время процедуры кормления ягуара подвергся нападению, был искусан», — рассказал собеседник агентства.

В результате нападения, отметил он, сотрудник получил ранение левого предплечья. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую помощь.

В прошлом году в этом же парке тигр откусил палец годовалому ребенку. В региональном Минздраве пояснили, что ребенок был госпитализирован с ампутацией пальца в республиканскую детскую клиническую больницу. После оказания помощи его состояние не вызвало опасений у медиков.