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На Украине предложили запретить исполнять российскую музыку

Верховная Рада предложила запретить публичное исполнение российской музыки на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому в стране могут запретить публично исполнять российскую музыку и показывать клипы. Также предлагается запретить гастроли российских исполнителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту закона, под запрет попадут песни и клипы исполнителей, которые являются или были гражданами России после 1991 года. Исключение предлагается сделать только для бывших граждан РФ, а также тех артистов, которые осудили российскую спецоперацию на Украине.

Также в Раде предлагают запретить гастроли российских певцов и музыкантов, кроме тех, кто будет отвечать указанным требованиям.

В апреле в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о запрете воспроизведения российской музыки в общественных местах. Ее нельзя будет включать на радио, телевидении, в развлекательных заведениях и других общественных учреждениях страны.

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Алевтина Запольская
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