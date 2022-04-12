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На Украине предложили запретить российскую музыку в общественных местах

На Украине предложили запретить воспроизведение российской музыки в общественных местах

Фото: РИА Новости

В Верховной Раде Украины внесли законопроект о запрете российской музыки. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии предложили ввести ограничение на воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов Российской Федерации. Так, может быть запрещено включение музыки на радио, телевидении, в развлекательных заведениях и других общественных учреждениях страны.

Проект внесли на рассмотрение Рады депутаты Ирина Фриз, София Федина, Ирина Климпуш-Цинцадзе и другие. В настоящий момент не известно, какие меры могут ждать нарушителей, в случае принятия закона.

Ранее стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала полотно французского живописца Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Представители музея заявили, что название пастели на протяжении многих лет являлось предметом дискуссий, но администрация учреждения культуры сочла нынешнюю ситуацию «подходящим моментом, чтобы обновить название».

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Сергей Равин
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