ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированные международными депозитариями

ЦБ с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями (депозитариями), говорится на сайте регулятора.

Исключение сделано только для компаний с основным бизнесом в России. Такой шаг нужен для защиты прав и интересов инвесторов, а также для минимизации рисков, пояснили в ЦБ. До этого заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже.

Несмотря на новое ограничение, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Торги по ним должны начаться в прежнем режиме по мере снятия ограничений. У собственников будет возможность распоряжаться доходом на бумаги, пояснили в ЦБ.

Ранее Центробанк снял запрет на короткие продажи акций, валюты, разрешив гражданам играть на понижение их стоимости. Изменения должны вступить в силу с 1 июня.