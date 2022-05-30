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ЦБ ограничил торги иностранными акциями

ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированные международными депозитариями

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

ЦБ с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями (депозитариями), говорится на сайте регулятора.

Исключение сделано только для компаний с основным бизнесом в России. Такой шаг нужен для защиты прав и интересов инвесторов, а также для минимизации рисков, пояснили в ЦБ. До этого заблокированные иностранные акции в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже.

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Несмотря на новое ограничение, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Торги по ним должны начаться в прежнем режиме по мере снятия ограничений. У собственников будет возможность распоряжаться доходом на бумаги, пояснили в ЦБ.

Ранее Центробанк снял запрет на короткие продажи акций, валюты, разрешив гражданам играть на понижение их стоимости. Изменения должны вступить в силу с 1 июня.

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Платон Щукин
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