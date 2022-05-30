Okko захотел получить право транслировать КХЛ

Сервис Okko ведет переговоры с КХЛ о покупке прав на трансляцию матчей на 5 лет

Мультимедийный сервис Okko Спорт захотел получить право транслировать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что сервис ведет переговоры с КХЛ о покупке прав на пять лет. Сумма — более одного миллиарда рублей год», — добавил собеседник издания.

Ранее, перед началом сезона-2021/2022, КХЛ объявила о подписании контрактов с американские сервисы потокового видео ESPN+ и Portable.TV, они будут осуществлять показ трансляций в США. В прошлом сезоне сервис ESPN+ показал более 100 матчей КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ могут расширить до 28 команд. С предложением увеличить состав участников выступили топ-клубы лиги. Согласно инициативе, команды будут разделены на два дивизиона по спортивно-финансовому признаку. Реформа может быть внедрена уже с сезона-2022/2023. Решения по данному вопросу пока не принято.